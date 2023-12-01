Министр обороны Шойгу: за полгода "контрнаступа" ВСУ потеряли 125 тысяч солдат

За полгода так называемого контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли свыше 125 тысяч военнослужащих.

Фото: mil.ru

Также украинская армия потеряла более 6 тысяч единиц боевой техники. Об этом в программе "60 минут" сообщила ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева.

Журналистка сослалась на срочное сообщение главы Министерства обороны России Сергея Шойгу.

Также министр военного ведомства отметил, что боевые возможности киевской власти очевидно снижены после массированного удара ВС РФ.

Тотальная мобилизация на Украине не изменила ситуацию, а лишь увеличила потери Киева. Армия РФ расширяет масштаб наступления, подчеркнул Шойгу.