ВС РФ прошли Марьинку до края: ВСУ скоро потеряют ещё один город в Донбассе

Армия России дошла до западной окраины Марьинки.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

На появившемся видео с БПЛА видно, что над крайним домом с запада города развевается российский флаг.

Хотя на западной окраине ещё бои, впереди ещё много работы по зачистке, но свершившийся факт — Марьинка пройдена от края до края. Оставшиеся ВСУ прижаты к реке и отрезаны от своих.

"Город еще полностью не зачищен. Не надо бежать впереди паровоза, как зачистят — всем сообщат", — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Освободить Марьинку пытались с 2015 года: пригород Донецка много лет удобная огневая точка для обстрела столицы Донецкой Народной Республики. После зачистки Донецк хотя и не будет полностью в безопасности, но у боевиков сократятся возможности для терактов.

Потеря Марьинки будет очередным моральным ударом по Киеву и скажется на боевом духе армии Украины.