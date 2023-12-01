Армия России дошла до западной окраины Марьинки.
На появившемся видео с БПЛА видно, что над крайним домом с запада города развевается российский флаг.
Хотя на западной окраине ещё бои, впереди ещё много работы по зачистке, но свершившийся факт — Марьинка пройдена от края до края. Оставшиеся ВСУ прижаты к реке и отрезаны от своих.
"Город еще полностью не зачищен. Не надо бежать впереди паровоза, как зачистят — всем сообщат", — отметил военный эксперт Борис Рожин.
Освободить Марьинку пытались с 2015 года: пригород Донецка много лет удобная огневая точка для обстрела столицы Донецкой Народной Республики. После зачистки Донецк хотя и не будет полностью в безопасности, но у боевиков сократятся возможности для терактов.
Потеря Марьинки будет очередным моральным ударом по Киеву и скажется на боевом духе армии Украины.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.