The Phuket Express: россиянку арестовали в Таиланде за кибермошенничество

Россиянка была арестована в аэропорту Пхукета за кибермошенничество. Об этом сообщает портал The Phuket Express, ссылаясь на миграционную службу Таиланда.
Так, 34-летняя женщину из России была задержана в международном терминале аэропорта вечером 26 ноября. Она была доставлена в отдел по расследованию киберпреступлений.
Как пишет тайское издание, россиянка была в розыске по обвинению в IT-мошенничестве. Она выдавала себя за другого человека, а также вносила ложные сведения в систему, получая от этого прибыль.
Ранее мы сообщали о том, что СКР раскрыли детали совершенных украинским агентом терактов в Рязанской области. После подрыва участка с рельсов сошли 19 вагонов груженного поезда.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.