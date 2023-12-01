The Phuket Express: россиянку арестовали в Таиланде за кибермошенничество

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Россиянка была арестована в аэропорту Пхукета за кибермошенничество. Об этом сообщает портал The Phuket Express, ссылаясь на миграционную службу Таиланда.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Так, 34-летняя женщину из России была задержана в международном терминале аэропорта вечером 26 ноября. Она была доставлена в отдел по расследованию киберпреступлений.

Как пишет тайское издание, россиянка была в розыске по обвинению в IT-мошенничестве. Она выдавала себя за другого человека, а также вносила ложные сведения в систему, получая от этого прибыль.

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