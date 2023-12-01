Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре "Модерн" покажут исторический спектакль "Цветы нам не нужны"
Опровергнута причастность СБУ к взрыву в Северомуйском тоннеле
В Театре на Трубной раскрывают тайны жизни семьи Льва Толстого
В Хромово под Артёмовском тела погибших украинских солдат лежат неделями
Издание The Times: "Европа будет сметена в войне с Россией"
Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ
Bloomberg: украинцы унывают из-за провала контрнаступления ВСУ
Иноагент Понасенков отсудил 320 тысяч у профессора Соколова
"Тайваньнаш": Китаю выгодно захватить Тайвань осенью-2024

СКР раскрыли детали совершенных украинским агентом терактов в Рязанской области

0:57
Силовые структуры » МВД

Украинец, готовивший теракты и в ноябре совершивший подрыв самодельного устройства на перегоне станций Рыбное — Блокпост, задержан ФСБ. 1 декабря об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в Telegram-канале.

СКР раскрыли детали совершенных украинским агентом терактов в Рязанской области
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что после подрыва участка с рельсов сошли 19 вагонов груженного поезда, он ехал от станции Титан до станции Юльевка. После взрыва было повреждено15 вагонов.

Задержанный заявил на допросе, что был завербован украинской разведкой в феврале этого года, затем он проходил подготовку в Латвии, после чего вернулся в Россию.

У задержанного изъяли компоненты для создания взрывчатки, средства связи и информационные носители.

Ранее мы сообщали о том, что идейный вдохновитель "Русских маршей" Дмитрий Дёмушкин написал у себя в Telegram-канале о задержании.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Последние материалы
В театре "Модерн" покажут исторический спектакль "Цветы нам не нужны"
Опровергнута причастность СБУ к взрыву в Северомуйском тоннеле
В Театре на Трубной раскрывают тайны жизни семьи Льва Толстого
В Хромово под Артёмовском тела погибших украинских солдат лежат неделями
Издание The Times: "Европа будет сметена в войне с Россией"
Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ
Bloomberg: украинцы унывают из-за провала контрнаступления ВСУ
Иноагент Понасенков отсудил 320 тысяч у профессора Соколова
"Тайваньнаш": Китаю выгодно захватить Тайвань осенью-2024
Зеленский объявил о начале зимней фазы конфликта с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников