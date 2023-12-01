Украинец, готовивший теракты и в ноябре совершивший подрыв самодельного устройства на перегоне станций Рыбное — Блокпост, задержан ФСБ. 1 декабря об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в Telegram-канале.
Отмечается, что после подрыва участка с рельсов сошли 19 вагонов груженного поезда, он ехал от станции Титан до станции Юльевка. После взрыва было повреждено15 вагонов.
Задержанный заявил на допросе, что был завербован украинской разведкой в феврале этого года, затем он проходил подготовку в Латвии, после чего вернулся в Россию.
У задержанного изъяли компоненты для создания взрывчатки, средства связи и информационные носители.
Ранее мы сообщали о том, что идейный вдохновитель "Русских маршей" Дмитрий Дёмушкин написал у себя в Telegram-канале о задержании.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.