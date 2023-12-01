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Экс-разведчик Шаффер: зимой Россия начнёт масштабное наступление на ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Зимой Россия переходит к полномасштабному наступлению после попыток прорыва ВСУ по линии обороны. Об этом в интервью Judging Freedom заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

Экс-разведчик Шаффер: зимой Россия начнёт масштабное наступление на ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Он заявил, что ВС РФ позволят Украине продолжить использовать всю боевую мощь, а в январе-феврале будет проведено масштабное наступление со стороны России.

Шаффер также заявил, что в условиях тяжелых боёв в Запорожье, Владимир Зеленский может утратить контроль над правительством.

По словам Шаффера, военное начальство ВСУ сомневаются в том, что смогут сдержать ВС РФ.

"Они проигрывают, и по-крупному, и это не похоже на то, что вы можете продолжать скрывать", — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что мотострелки Вооружённых сил РФ ликвидировали несколько иностранных наёмников под Угледаром в зоне специальной военной операции на Украине.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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