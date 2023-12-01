Зимой Россия переходит к полномасштабному наступлению после попыток прорыва ВСУ по линии обороны. Об этом в интервью Judging Freedom заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
Он заявил, что ВС РФ позволят Украине продолжить использовать всю боевую мощь, а в январе-феврале будет проведено масштабное наступление со стороны России.
Шаффер также заявил, что в условиях тяжелых боёв в Запорожье, Владимир Зеленский может утратить контроль над правительством.
По словам Шаффера, военное начальство ВСУ сомневаются в том, что смогут сдержать ВС РФ.
"Они проигрывают, и по-крупному, и это не похоже на то, что вы можете продолжать скрывать", — заключил эксперт.
Ранее мы сообщали о том, что мотострелки Вооружённых сил РФ ликвидировали несколько иностранных наёмников под Угледаром в зоне специальной военной операции на Украине.
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