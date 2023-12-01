Экс-разведчик Шаффер: зимой Россия начнёт масштабное наступление на ВСУ

Зимой Россия переходит к полномасштабному наступлению после попыток прорыва ВСУ по линии обороны. Об этом в интервью Judging Freedom заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

Фото: Минобороны РФ

Он заявил, что ВС РФ позволят Украине продолжить использовать всю боевую мощь, а в январе-феврале будет проведено масштабное наступление со стороны России.

Шаффер также заявил, что в условиях тяжелых боёв в Запорожье, Владимир Зеленский может утратить контроль над правительством.

По словам Шаффера, военное начальство ВСУ сомневаются в том, что смогут сдержать ВС РФ.

"Они проигрывают, и по-крупному, и это не похоже на то, что вы можете продолжать скрывать", — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что мотострелки Вооружённых сил РФ ликвидировали несколько иностранных наёмников под Угледаром в зоне специальной военной операции на Украине.