Сообщения о взятии под контроль Марьинки одновременно и верны, и неверны

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сообщения о взятии под российский контроль донбасского города Марьинка, как это ни парадоксально, является правдой и неправдой.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Российская армия действительно заняла 95 процентов города и установила контроль над ключевыми его объектами, но Вооружённые силы Украины ещё находятся в части домов, которые расположены со стороны выезда в соседний н. п. Георгиевка по улице Каштановой.

Основная часть освобождения Марьинки постепенно подходит к концу, активно сопротивляться оставшиеся украинские военные уже не могут, ровно как и не могут сюда подойти крупные подразделения подкреплений ВСУ, сообщает Telegram-канал "Военная хроника".