Сообщения о взятии под российский контроль донбасского города Марьинка, как это ни парадоксально, является правдой и неправдой.
Российская армия действительно заняла 95 процентов города и установила контроль над ключевыми его объектами, но Вооружённые силы Украины ещё находятся в части домов, которые расположены со стороны выезда в соседний н. п. Георгиевка по улице Каштановой.
Основная часть освобождения Марьинки постепенно подходит к концу, активно сопротивляться оставшиеся украинские военные уже не могут, ровно как и не могут сюда подойти крупные подразделения подкреплений ВСУ, сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.