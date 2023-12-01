Президент Украины Зеленский уже не хочет воевать до последнего украинца, но надо

Мысль о том, что боевые действия на Украине надо заканчивать как можно скорее, а не после выдуманной "перемоги", овладевает украинцев всё чаще и чаще.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

И особенно тех, кто может в ближайшие недели стать очередным пополнением для мясных штурмов армии Украины.

Тенденция эта уже такая устойчивая, что считаться с ней вынужден даже президент Владимир Зеленский, пишет публицист Антон Трофимов.

Оттого и приходится лидеру Незалежной одной рукой продавливать через Верховную раду Украины декларацию о запрете выборов до завершения конфликта с кремлём, а другой рукой притормаживать закон о понижении призывного возраста.

Остаётся только гадать, получится ли у руководства ВСУ превратить всех оставшихся украинцев в пушечное мясо, риторически спрашивает обозреватель.