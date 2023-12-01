Мысль о том, что боевые действия на Украине надо заканчивать как можно скорее, а не после выдуманной "перемоги", овладевает украинцев всё чаще и чаще.
И особенно тех, кто может в ближайшие недели стать очередным пополнением для мясных штурмов армии Украины.
Тенденция эта уже такая устойчивая, что считаться с ней вынужден даже президент Владимир Зеленский, пишет публицист Антон Трофимов.
Оттого и приходится лидеру Незалежной одной рукой продавливать через Верховную раду Украины декларацию о запрете выборов до завершения конфликта с кремлём, а другой рукой притормаживать закон о понижении призывного возраста.
Остаётся только гадать, получится ли у руководства ВСУ превратить всех оставшихся украинцев в пушечное мясо, риторически спрашивает обозреватель.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.