Десантники ВС РФ разбили ВСУ "Ланцетами" на берегу Днепра

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" ударили по плавсредствам ВСУ, на которых пытались перебросить ДРГ на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

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Согласно информации, российским военным точными ударами удалось уничтожить технику и личный состав украинских боевиков.

"На правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", — говорится в сообщении Минобороны России.

Противник понёс серьёзные потери в живой силе, лишился нескольких моторных лодок и одного грузовика.