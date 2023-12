Барражирующие боеприпасы "Ланцет" ударили по плавсредствам ВСУ, на которых пытались перебросить ДРГ на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0