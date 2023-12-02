Барражирующие боеприпасы "Ланцет" ударили по плавсредствам ВСУ, на которых пытались перебросить ДРГ на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
Согласно информации, российским военным точными ударами удалось уничтожить технику и личный состав украинских боевиков.
"На правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", — говорится в сообщении Минобороны России.
Противник понёс серьёзные потери в живой силе, лишился нескольких моторных лодок и одного грузовика.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.