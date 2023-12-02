Начались тяжёлые бои на Херсонском фронте. Боевая авиация России ровняет с землёй позиции боевиков Вооружённых сил Украины в ходе продолжающихся боёв.
Об этом сообщает телеканал RT.
На правом берегу реки Днепр мощным ударом авиационные бомбы уничтожили позиции националистов, расположенные в посёлке Тягинка. Украинская армия несёт серьёзные потери в личном составе и боевой технике.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что за полгода "контрнаступления" ВСУ потеряли 125 тысяч солдат.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.