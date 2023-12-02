Начались бои на Херсонском направлении: ВКС России ровняет с землёй позиции ВСУ

Начались тяжёлые бои на Херсонском фронте. Боевая авиация России ровняет с землёй позиции боевиков Вооружённых сил Украины в ходе продолжающихся боёв.

Фото: YouTube

Об этом сообщает телеканал RT.

На правом берегу реки Днепр мощным ударом авиационные бомбы уничтожили позиции националистов, расположенные в посёлке Тягинка. Украинская армия несёт серьёзные потери в личном составе и боевой технике.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что за полгода "контрнаступления" ВСУ потеряли 125 тысяч солдат.