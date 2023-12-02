Появилось видео, как ВС РФ уничтожили десант ВСУ, вышедший на левый берег Днепра

Уже сообщалось, что российские Вооружённые силы сорвали попытку украинского десанта высадиться на левый берег Днепра.

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Уничтожено несколько моторных лодок и большое число боевиков ВСУ. Теперь появилось видеодоказательство этих разящих ударов.

"Расчётами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки для высадки" — сообщили в Минобороны России.

Напомним, командование одного из подразделений ВДВ для их уничтожения приняло решение задействовать барражирующие дроны-камикадзе "Ланцет".

Операторами уничтожены все цели, подытожило военное ведомство.