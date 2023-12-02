В посёлке городского типа Боровая в Харьковской области военнослужащих Вооружённых сил Украины подселяют в дома к мирным гражданам.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.ру".
Националисты из 25-й одшбр ВСУ вообще не обеспечены продовольствием и "харчуются" за счёт своего же гражданского населения.
В беседе с местными они говорят, что не собираются держать оборону посёлка в случае прорыва российской армии. Мирному населению они рекомендуют эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении боевая авиация России равняет с землёй позиции ВСУ.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.