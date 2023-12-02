В Харьковской области солдат ВСУ подселяют в дома к местным жителям

В посёлке городского типа Боровая в Харьковской области военнослужащих Вооружённых сил Украины подселяют в дома к мирным гражданам.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Националисты из 25-й одшбр ВСУ вообще не обеспечены продовольствием и "харчуются" за счёт своего же гражданского населения.

В беседе с местными они говорят, что не собираются держать оборону посёлка в случае прорыва российской армии. Мирному населению они рекомендуют эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении боевая авиация России равняет с землёй позиции ВСУ.