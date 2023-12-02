Никаких тайных переговоров с украинской стороной вестись не может.
Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Он отметил, что все действия координируются российским президентом Владимиром Путиным и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
Так он прокомментировал информацию о тайных переговорах главы Генерального штаба РФ Валерия Герасимова с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сказал, что Москва и Киев якобы проводят тайные переговоры по линии военных ведомств, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Вашингтона. Политолог Марат Баширов на это отметил, что Хершу "скармливают такие инсайды не случайно".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.