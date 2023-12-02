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Комитета Госдумы по обороне: никаких тайных переговоров с Киевом вестись не может

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Силовые структуры

Никаких тайных переговоров с украинской стороной вестись не может.

Комитета Госдумы по обороне: никаких тайных переговоров с Киевом вестись не может
Фото: https://www.mfa.gov.by/

Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что все действия координируются российским президентом Владимиром Путиным и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

Так он прокомментировал информацию о тайных переговорах главы Генерального штаба РФ Валерия Герасимова с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сказал, что Москва и Киев якобы проводят тайные переговоры по линии военных ведомств, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Вашингтона. Политолог Марат Баширов на это отметил, что Хершу "скармливают такие инсайды не случайно".

В Госдуме оценили утверждение Херша
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

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