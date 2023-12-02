Комитета Госдумы по обороне: никаких тайных переговоров с Киевом вестись не может

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Никаких тайных переговоров с украинской стороной вестись не может.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что все действия координируются российским президентом Владимиром Путиным и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

Так он прокомментировал информацию о тайных переговорах главы Генерального штаба РФ Валерия Герасимова с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сказал, что Москва и Киев якобы проводят тайные переговоры по линии военных ведомств, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Вашингтона. Политолог Марат Баширов на это отметил, что Хершу "скармливают такие инсайды не случайно".