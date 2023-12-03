Украина находится в "критической ситуации", которая может стать только ещё хуже.
Об этом немецкому телеканалу Das Erste заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
В интервью генеральный секретарь НАТО добавил, что необходимо готовиться "к плохим новостям". Столтенберг также был вынужден признать, что военный блок не смог удовлетворить выросший спрос Киева на боеприпасы.
А тем временем, 3 декабря ночью ВС РФ нанесли удары по украинской инфраструктуре и военным объектам. Взрывы гремели в Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.