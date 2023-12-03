Глава Пентагона Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией

США не позволят русским одержать победу над Украиной. США будут продолжать поддерживать ВСУ поставками вооружения.

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Об этом на форуме по национальной обороне в Калифорнии заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

По его словам, Штаты способны выполнять обязательства перед Киевом, а также другими союзниками, направляя помощь на несколько театров военных действий.

"Мы не позволим ХАМАС или Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", — заявил глава Пентагона.

Он назвал специальную операцию РФ на Украине вызовом для союзников по альянсу НАТО и "прямой атакой против основ мирового порядка". А исход этой борьбы на десятилетия определит глобальную безопасность и Белый дом не может остаться в стороне, подытожил Остин.

Всё это создается с одной целью: максимально тянуть время до весны, чтобы не рухнула оборона ВСУ, прокомментировал Герой России, председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой.