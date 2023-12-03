Военнослужащие Вооруженных сил Украины больше не могут сражаться в Авдеевке.
Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.
Такие панические настроения у националистов наблюдаются из-за плотного огня российской армии. Это подтверждает и украинский боевик с позывным "Никола". Бандеровец жалуется, что ВСУ несут катастрофические потери.
"Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами", — в интервью немецкой телекомпании ZDF пожаловался "Никола".
Ранее сообщалось, что основные силы украинских подразделений ВСУ отходят с позиций под Марьинкой.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.