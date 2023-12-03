Украинские солдаты заявили, что больше не могут воевать в Авдеевке

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие Вооруженных сил Украины больше не могут сражаться в Авдеевке.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

Такие панические настроения у националистов наблюдаются из-за плотного огня российской армии. Это подтверждает и украинский боевик с позывным "Никола". Бандеровец жалуется, что ВСУ несут катастрофические потери.

"Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами", — в интервью немецкой телекомпании ZDF пожаловался "Никола".

Ранее сообщалось, что основные силы украинских подразделений ВСУ отходят с позиций под Марьинкой.