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Украинские солдаты заявили, что больше не могут воевать в Авдеевке

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Силовые структуры

Военнослужащие Вооруженных сил Украины больше не могут сражаться в Авдеевке.

Украинские солдаты заявили, что больше не могут воевать в Авдеевке
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

Такие панические настроения у националистов наблюдаются из-за плотного огня российской армии. Это подтверждает и украинский боевик с позывным "Никола". Бандеровец жалуется, что ВСУ несут катастрофические потери.

"Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами", — в интервью немецкой телекомпании ZDF пожаловался "Никола".

Ранее сообщалось, что основные силы украинских подразделений ВСУ отходят с позиций под Марьинкой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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