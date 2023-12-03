Депутат Гурулёв считает, что нужно вернуться к двухгодичной срочной службе

Для усиления российской армии требуется вернуться к двухгодичному сроку срочной службы. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Гурулёв полагает, что численность ВС РФ можно увеличить не за счёт большего количества призывников, а за счёт увеличения срока их службы.

"Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Также, по мнению генерала, двухгодичная срочная служба поможет решить проблему увеличения личного состава пограничных войск. Здесь без срочников никак не обойтись, убеждён депутат.

Гурулёв добавил, что нормально подготовленного солдата невозможно получить за один год службы.