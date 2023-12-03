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Президент Чеченской Республики Кадыров призвал украинских солдат одуматься

Силовые структуры

Вооружённым силам Украины не следует отправляться на верную смерть.

Президент Чеченской Республики Кадыров призвал украинских солдат одуматься
Фото: Telegram

Именно так обратился в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ каждый день несут большие потери на западной части Клещеевки — но, чтобы сохранить свои жизни им лучше бы сдаваться в плен к российским бойцам.

"Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении, украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования", — отметил Кадыров с в своём аккаунте мессенджера.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ликвидированы очередные наёмники из Канады и США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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