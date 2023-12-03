Вооружённым силам Украины не следует отправляться на верную смерть.
Именно так обратился в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что военнослужащие ВСУ каждый день несут большие потери на западной части Клещеевки — но, чтобы сохранить свои жизни им лучше бы сдаваться в плен к российским бойцам.
"Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении, украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования", — отметил Кадыров с в своём аккаунте мессенджера.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ликвидированы очередные наёмники из Канады и США.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.