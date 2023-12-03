Президент Чеченской Республики Кадыров призвал украинских солдат одуматься

Вооружённым силам Украины не следует отправляться на верную смерть.

Фото: Telegram

Именно так обратился в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ каждый день несут большие потери на западной части Клещеевки — но, чтобы сохранить свои жизни им лучше бы сдаваться в плен к российским бойцам.

"Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении, украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования", — отметил Кадыров с в своём аккаунте мессенджера.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ликвидированы очередные наёмники из Канады и США.