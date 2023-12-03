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Украинские танкисты пришли в ужас от качества натовских танков "Абрамс"

Силовые структуры

Танкисты украинской армии пришли в ужас от американских танков Abrams.

Украинские танкисты пришли в ужас от качества натовских танков "Абрамс"
Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Хотя реально об этом никто не заявлял, но судя по информации из социальных сетей, "Абрамсы", которые так долго клянчил Киев, уже дошли до ВСУ.

Всё показывает на то, что это очередное разочарование из НАТО. В реальности эти боевые машины массово будут уничтожаться уже в первом баю с российской техникой.

Танки не имеют ни динамической защиты, ни защиты против ударных беспилотников. Или защищать технику НАТО уже нечем, или Министерство обороны США запретило навешивать "самодеятельность" на американский военпром, чтобы не испортить "товарный вид".

А может быть Вашингтон так хочет быстрее сжечь эту технику, чтобы оформить Киеву в кредит новую. Ведь бизнес этот выгодный.

Но и сами "Абрамсы" техника очень посредственная. Во-первых, эта модель уже устарела. Ведь всем известно, что Украине отдают самый ненужный хлам, чтобы утилизировать. Во-вторых, эти танки чересчур тяжёлые, быстро вязнут в снегу и грязи. Ну и, наконец, ВСУ не могут использовать танки США, как это делают в альянсе. НАТО всегда прикрывает свою тяжёлую технику артиллерией и самолётами, а у Украины с этим очень серьёзные проблемы, что и показало контрнаступление.

А сколько проживёт "голый" Abrams в поле без поддержки, российская армия покажет очень скоро, пишет "Царьград".

Этого вам не рассказали про ABRAMS!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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