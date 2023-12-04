Российский командир отметил высокую эффективность снарядов "Краснополь"

Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый" сообщил о эффективности модернизированных управляемых снарядов "Краснополь" с повышенной точностью в зоне спецоперации.

Фото: Минобороны РФ

Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел… Очень опасное, очень достойное оружие", — поделился командир с РИА Новости.

Военный поделился, что удалось с помощью "Краснополя" повредить кочующий миномёт калибра 120 миллиметров.