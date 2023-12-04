Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем при жарке лука добавлять пищевую соду
The Sun: испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин ушёл из жизни в 30 лет
В Приморье осудят 18-летнюю мать за гибель ребёнка: выпал из окна
Глава контрразведки Израиля пообещал уничтожать членов ХАМАС по всему миру
Спасённого розового фламинго перевезли в удмуртский зоопарк
Врач-гастроэнтеролог Лебедева: тыквенный суп укрепит сосуды и очистит организм
Учёные из Пентагона обсудили тему кибернетических "суперсолдат" на конференции
Минобороны РФ предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
Экс-разведчик Риттер: НАТО не победит РФ, поскольку русские ощутили вкус победы

Российский командир отметил высокую эффективность снарядов "Краснополь"

Силовые структуры

Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый" сообщил о эффективности модернизированных управляемых снарядов "Краснополь" с повышенной точностью в зоне спецоперации.

Российский командир отметил высокую эффективность снарядов "Краснополь"
Фото: Минобороны РФ

Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел… Очень опасное, очень достойное оружие", — поделился командир с РИА Новости.

Военный поделился, что удалось с помощью "Краснополя" повредить кочующий миномёт калибра 120 миллиметров.

Российские войска начали применять новый снаряд «Краснополь»
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Без комментариев: стала известна реакция Андрея Малахова на инцидент с кепкой Михаила Мамаева
Вернулась в Россию и чуть не упала: Орбакайте выступила в Москве
Кива: Зеленский поставил задачу СБУ подготовить арест Порошенко
Кива: Зеленский поставил задачу СБУ подготовить арест Порошенко
Последние материалы
FT: Украине может грозить "суверенный дефолт" из-за кризиса в ФРГ
В Канзасе самые старые в мире тройняшки — братья Браун отметили 93-летие
Во время перелёте в Канаду в самолёте умерла 59-летняя россиянка Елена Гаврилова
Акушер-гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных
Новая партия в Словакии потребует выход страны из НАТО и ЕС
Зелёный Деревянный Дракон: 2024 год олицетворяет возрождение и обновление
Самый большой в мире миномёт ударил на Северском направлении по "опорникам" ВСУ
Минобороны: боевики ВСУ бежали из-под Артёмовска, побросав раненых и убитых
Глава СНБО Украины Данилов: Украина ведёт позиционную борьбу с Россией
Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников