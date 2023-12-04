Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый" сообщил о эффективности модернизированных управляемых снарядов "Краснополь" с повышенной точностью в зоне спецоперации.
Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел… Очень опасное, очень достойное оружие", — поделился командир с РИА Новости.
Военный поделился, что удалось с помощью "Краснополя" повредить кочующий миномёт калибра 120 миллиметров.
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