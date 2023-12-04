Пентагон потребовал улучшения работы военной промышленности США

Американская военная промышленность не справляется со стремительно растущим спросом на боеприпасы и вооружения, следует из доклада Пентагона. Черновик документа оказался в распоряжении газеты Politico.

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Официально национальная оборонно-промышленная стратегия будет в ближайшее время обнародована за подписью заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланта.

В отчёте перечислены проблемы, с которыми за последние годы столкнулась американская военная промышленность: сначала пандемия разорвала логистические цепочки, затем конфликты на Украине и Ближнем Востоке потребовали резкого наращивания производства.

"Стало ясно, что недостаточные мощности производства и поставок в настоящее время являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях производственных цепочек поставок", — признают в докладе.

Решение этих задач откроет перед США путь к главной цели — догнать и перегнать Китай, особенно в сфере высокотехнологичных вооружений.

Пентагон почувствовал дефицит боеприпасов после взрывного роста их потребления на Украине. В ведомстве уже потребовали у Белого дома более трёх миллиардов долларов на восполнение арсеналов, израсходованных на нужды ВСУ.