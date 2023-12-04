За сутки ВСУ нанесли шесть ударов по Белгородской области

За сутки ВСУ шесть раз атаковали Белгородскую область. Соответствующую информацию 4 декабря привёл глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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Таким образом, по селу Щетиновка ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов. В ходе обстрела никто не пострадал.

В Борисовском миномёты обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. Жертв нет.

Как сообщает Гладков 3 декабря ВСУ обстреляли Белгородскую область 80 раз.

В Луганске росгвардейцы нашли тайник с оружием диверсантов.