За сутки ВСУ нанесли шесть ударов по Белгородской области

За сутки ВСУ шесть раз атаковали Белгородскую область. Соответствующую информацию 4 декабря привёл глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Таким образом, по селу Щетиновка ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов. В ходе обстрела никто не пострадал.
В Борисовском миномёты обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. Жертв нет.
Как сообщает Гладков 3 декабря ВСУ обстреляли Белгородскую область 80 раз.
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