Издание Forbes: армия Украины боится бросать танки на прорыв российской обороны

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Вооружённые силы Украины боятся бросать свои танки на прорыв обороны армии России.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщает издание Forbes.

По мнению авторов статьи, танковые бригады ВСУ не способны прорвать оборонительную линию армии России. Недавно собранное механизированное подразделение националистов способно только окопаться и вести огонь с расстояния, а при попытке лобового наступления украинцев ожидает полное поражение.

"Не ждите от 5-й танковой бригады мощного танкового наступления. Массы танков не пойдут прямым бронированным клином на российские оборонительные позиции — ни в ближайшее время, ни когда бы то ни было", — подытожило издание.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты недовольны качеством американских танков "Абрамс".