Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ под Красным Лиманом 4 декабря

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ на Краснолиманском направлении 4 декабря, сообщает Telegram-канал Министерства обороны. Так, за последние сутки потери Украины составили до 280 бойцов на этом направлении. В официальной сводке российского министерства приводятся такие данные.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

В ведомстве также заявили, что 4 декабря в сражениях участвовали подразделения войск "Центр" при поддержки армейской авиации и артиллерия.

В министерстве заявили, что столкновения были зафиксированы у Ямполовки (ДНР) и Червонной Дибровы (ЛНР). Атаки на позиции ВС РФ проводились силами 63-й и 67-й бригад ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевики ВСУ бежали из-под Артёмовска, побросав раненых и убитых.

Также стало известно, что 4 декабря Главком Залужный запросил у США 17 миллионов снарядов и $350-400 млн для ВСУ.