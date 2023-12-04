США: при подготовке контрнаступа ВСУ использовали фигурки с настольными картами и компьютерные игры

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подготавливая летнее контрнаступление армия Украины использовала военные компьютерные игры и фигурки с настольными картами.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, проанализировав подготовку контрнаступа ВСУ.

Также сообщается, что Пентагон и Генштаб ВСУ резко расходились по поводу стратегии и тактики. Американцы были уверены, что оборона РФ не выдержит механизированной лобовой атаки. Также моделирование показало, что украинцы дойдут до Азовского моря и отрежут русских на юге за 60-90 дней.

Но на четвертый день Залужный поменял тактику из-за катастрофических потерь: дальше боевики ВСУ атаковали небольшими группами. Это спасло некоторое число жизней, но замедлило продвижение в целом.

Командующий американскими силами в ЕС не мог связаться с главкомом ВСУ в течение нескольких недель из-за разногласий, подытожило издание.