Подготавливая летнее контрнаступление армия Украины использовала военные компьютерные игры и фигурки с настольными картами.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post, проанализировав подготовку контрнаступа ВСУ.
Также сообщается, что Пентагон и Генштаб ВСУ резко расходились по поводу стратегии и тактики. Американцы были уверены, что оборона РФ не выдержит механизированной лобовой атаки. Также моделирование показало, что украинцы дойдут до Азовского моря и отрежут русских на юге за 60-90 дней.
Но на четвертый день Залужный поменял тактику из-за катастрофических потерь: дальше боевики ВСУ атаковали небольшими группами. Это спасло некоторое число жизней, но замедлило продвижение в целом.
Командующий американскими силами в ЕС не мог связаться с главкомом ВСУ в течение нескольких недель из-за разногласий, подытожило издание.
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