Над Азовским морем уничтожены и перехвачены ещё шесть беспилотников ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать российскую инфраструктуру с помощью дронов.

Фото: Вадим Савицкий

Как пояснили в Министерстве обороны России, над Азовским морем были нейтрализованы ещё шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

Подчёркивается, что примерно в 06:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали четыре БПЛА ВСУ. Помимо этого, средства ПВО перехватили два дрона над Азовским морем.

Ночью 5 декабря над Крымским полуостровом и Азовским морем удалось нейтрализовать 35 украинских БПЛА, которые, согласно плану Киева, должны были осуществить террористическую атаку на объекты РФ.