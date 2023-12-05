До 70% боевых задач СВО выполняются беспилотниками

До 70% боевых задач СВО выполняются беспилотниками, сообщил оператор FPV-дрона с позывным Мамонт. Его рассказ распространило во вторник Минобороны РФ.

Фото: КБ "Око"

Боец привёл примеры самого разнообразного успешного применения дронов в реальных боевых условиях.

"Мы поразили склад боеприпасов. Хорошо попали, ровно — залетели в окно", — похвалился он.

По словам военного, роль БПЛА в современных условиях сложно переоценить.

"Я считаю, что сейчас 70% всё-таки всех действий идет на летательных аппаратах, — уточнил он. — Почему? Потому что тебе не нужно отправлять солдата".

"Мамонт" искренне благодарен всем тем, благодаря кому у российских бойцов появились такие технические новшества: "Спасибо тем, кто придумывает это всё и обучает нас: оно работает".