Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки
До 70% боевых задач СВО выполняются беспилотниками
DE: Британия может заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией
Марочко: ВСУ терпят большие потери на Донецком направлении
Эксперт Подщеколдин рассказал о готовности автодилеров к новогодним распродажам
Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака
Финляндия будет производить боеприпасы для Киева
Кулеба потребовал, чтобы у России "горела земля под ногами"
Iltalehti: Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ для размещения военных баз США в стране

Женщины, осуждённые за ненасильственные преступления, могут получить амнистию

Силовые структуры

В Государственной Думе детально изучают вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Женщины, осуждённые за ненасильственные преступления, могут получить амнистию
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В ходе вчерашнего заседания Совета по правам человека Владимир Путин, отвечая на предложение Евы Меркачёвой помиловать женщин, находящихся в колониях за ненасильственные преступления, согласился с необходимостью такой амнистии.

Меркачёва привела несколько примеров нарушения прав женщин, отбывающих наказание. Одну из заключённых через два часа после родов отправили в колонию, не предоставив возможность увидеть ребенка. В другом случае женщине не позволили сопроводить ребенка в больницу из-за отсутствия конвоя. Меркачёва отметила, что подобные ситуации в первую очередь негативно сказываются на детях.

В соответствии со статьей 84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой. В результате акта об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Также осужденные могут быть освобождены от отбывания наказания, либо предусмотренное наказание может быть уменьшено или заменено более мягким (либо осуждённые могут быть освобождены от дополнительных видов наказания). Действием акта об амнистии может быть снята судимость с лиц, уже отбывших свое наказание.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
Последние материалы
Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки
До 70% боевых задач СВО выполняются беспилотниками
DE: Британия может заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией
Марочко: ВСУ терпят большие потери на Донецком направлении
Эксперт Подщеколдин рассказал о готовности автодилеров к новогодним распродажам
Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака
Финляндия будет производить боеприпасы для Киева
Кулеба потребовал, чтобы у России "горела земля под ногами"
Iltalehti: Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ для размещения военных баз США в стране
До 40% релокантов вернулось в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников