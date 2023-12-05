Женщины, осуждённые за ненасильственные преступления, могут получить амнистию

В Государственной Думе детально изучают вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В ходе вчерашнего заседания Совета по правам человека Владимир Путин, отвечая на предложение Евы Меркачёвой помиловать женщин, находящихся в колониях за ненасильственные преступления, согласился с необходимостью такой амнистии.

Меркачёва привела несколько примеров нарушения прав женщин, отбывающих наказание. Одну из заключённых через два часа после родов отправили в колонию, не предоставив возможность увидеть ребенка. В другом случае женщине не позволили сопроводить ребенка в больницу из-за отсутствия конвоя. Меркачёва отметила, что подобные ситуации в первую очередь негативно сказываются на детях.

В соответствии со статьей 84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой. В результате акта об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Также осужденные могут быть освобождены от отбывания наказания, либо предусмотренное наказание может быть уменьшено или заменено более мягким (либо осуждённые могут быть освобождены от дополнительных видов наказания). Действием акта об амнистии может быть снята судимость с лиц, уже отбывших свое наказание.