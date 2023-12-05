Лучшие образцы российского ракетного оружия эффективно проявили себя на СВО.
Эксперт Евгений Даманцев выделил ТОП-3 вооружения, которое было самым результативным.
Первым в списке он поставил реактивную систему залпового огня 9К515 "Торнадо-С". Отмечается его высокая дальность и эффективность, например, по дальности снаряд в 1,8 раза превосходит снаряды систем HIMARS (США). Эта дальность стрельбы позволяет полностью избегать контрбатарейного огня.
Вторым образцом лучшего вооружения ВС РФ 2023 года аналитик назвал противотанковую управляемую авиаракету "Вихрь-1". Эффективность в зоне спецоперации достигла 97-99 процентов. Этот противотанковый комплекс имеют ударные вертолеты Ка-52/М и Ми-28НМ.
Замыкает ТОП-3 "Бук-М3", который стал самым результативным комплексом противовоздушной системы на Украине.
"За 2023 год ЗРК "Бук-М3" перехватили минимум более трёхсот 227-мм управляемых реактивных снарядов HIMARS, около двухсот 220-мм неуправляемых РС9М27Ф/К, гиперзвуковых зенитных управляемых ракет 5В28 в баллистической ударной модификации", — цитирует эксперта "Военное дело".
ЗРК "Бук-М3" спасли десятки тысяч жизней российских бойцов, большое количество бронетехники, десятки логистических узлов, подытожил Даманцев.
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