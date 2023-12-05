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ТОП-3: самое эффективное ракетное вооружение России 2023 года

1:44
Силовые структуры

Лучшие образцы российского ракетного оружия эффективно проявили себя на СВО.

ТОП-3: самое эффективное ракетное вооружение России 2023 года
Фото: mil.ru

Эксперт Евгений Даманцев выделил ТОП-3 вооружения, которое было самым результативным.

Первым в списке он поставил реактивную систему залпового огня 9К515 "Торнадо-С". Отмечается его высокая дальность и эффективность, например, по дальности снаряд в 1,8 раза превосходит снаряды систем HIMARS (США). Эта дальность стрельбы позволяет полностью избегать контрбатарейного огня.

Вторым образцом лучшего вооружения ВС РФ 2023 года аналитик назвал противотанковую управляемую авиаракету "Вихрь-1". Эффективность в зоне спецоперации достигла 97-99 процентов. Этот противотанковый комплекс имеют ударные вертолеты Ка-52/М и Ми-28НМ.

Замыкает ТОП-3 "Бук-М3", который стал самым результативным комплексом противовоздушной системы на Украине.

"За 2023 год ЗРК "Бук-М3" перехватили минимум более трёхсот 227-мм управляемых реактивных снарядов HIMARS, около двухсот 220-мм неуправляемых РС9М27Ф/К, гиперзвуковых зенитных управляемых ракет 5В28 в баллистической ударной модификации", — цитирует эксперта "Военное дело".

ЗРК "Бук-М3" спасли десятки тысяч жизней российских бойцов, большое количество бронетехники, десятки логистических узлов, подытожил Даманцев.

Российская РСЗО "Торнадо-С" || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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