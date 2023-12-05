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Замглавы Росгвардии в ДНР Ходаковский: если после окончания СВО не снимут фильм про народ, это будет кощунством

0:56
Силовые структуры

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский считает, что спецоперация — это военные действия, участниками которых стал весь народ. Они более народные, чем Великая Отечественная война. На народ страны свалился самый тяжкий военный груз.

Замглавы Росгвардии в ДНР Ходаковский: если после окончания СВО не снимут фильм про народ, это будет кощунством
Фото: Telegram-канал Александра Ходаковского

Только за счёт способности населения страны долго терпеть, веры в правое дело и жертвенности мы тянем эти военные действия.

"Когда случилось присоединение Крыма и появились фильмы о главных героях этого события — это было органично. Потом часть фильмов так же органично исчезла из эфира, но этого никто особо и не заметил, и многие даже не поймут сейчас, о чём я", — отметил Ходаковский.

Но если после окончания "войны" кто-то станет снимать фильмы не про народ, как главную движущую силу этой "войны", то это будет кощунством, заключил эксперт.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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