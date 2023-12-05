Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский считает, что спецоперация — это военные действия, участниками которых стал весь народ. Они более народные, чем Великая Отечественная война. На народ страны свалился самый тяжкий военный груз.
Только за счёт способности населения страны долго терпеть, веры в правое дело и жертвенности мы тянем эти военные действия.
"Когда случилось присоединение Крыма и появились фильмы о главных героях этого события — это было органично. Потом часть фильмов так же органично исчезла из эфира, но этого никто особо и не заметил, и многие даже не поймут сейчас, о чём я", — отметил Ходаковский.
Но если после окончания "войны" кто-то станет снимать фильмы не про народ, как главную движущую силу этой "войны", то это будет кощунством, заключил эксперт.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.