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ЦАХАЛ сообщает об успешной нейтрализации 5000 боевиков ХАМАС

Силовые структуры

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса, Армии обороны Израиля удалось нейтрализовать пять тысяч боевиков из палестинского движения ХАМАС. Видео брифинга, на котором сделано это заявление, выложено в соцсети X (ранее Twitter)*.

ЦАХАЛ сообщает об успешной нейтрализации 5000 боевиков ХАМАС
Фото: wikimedia. org

Ранее высокопоставленный израильский офицер в интервью Financial Times также сообщил о ликвидации около пяти тысяч боевиков ХАМАС, включая 50 командиров среднего звена.

Конрикус воздержался от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации от одного из израильских военных, в которой говорилось, что на каждого убитого бойца ХАМАС приходится два мирных жителя. Такую статистику приводят палестинские власти, но в Израиле её считают недостоверной. Конрикус предложил дождаться официальной информации от израильской армии.

Наземная фаза израильской операции стартовала в конце октября. Город Газа был окружен сухопутными силами ЦАХАЛ, территория анклава была фактически поделена на южную и северную части. Представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра объявил, что число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября увеличилось до 15 899 человек, а 42 тысячи получили ранения.

По заявлениям ХАМАС, в секторе Газа удерживалось примерно 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля сообщили, что в плену у исламистского движения остались 126 израильтян и 11 иностранцев, при этом 110 похищенных были освобождены.

Министерство иностранных дел России неоднократно призывало конфликтующие стороны прекратить военные действия. По мнению Президента России Владимира Путина, разрешение ближневосточного кризиса может быть достигнуто только на основе одобренной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы. Эта формула предполагает установление независимого палестинского государства в пределах границ 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме.

*Данная социальная сеть запрещена в РФ.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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