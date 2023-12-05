Ковалёв предсказал новые миллиардные взыскания с Блиновской

Даже если Елена Блиновская погасила 1,4 миллиарда рублей задолженности перед налоговыми органами, на этом претензии государства к ней не будут исчерпаны. Такой прогноз сделал глава "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалёв во вторник.

Фото: bangkokbook.ru

Вышеупомянутая астрономическая сумма — это налоги и пени только за 2022 год, пояснил бизнесмен-общественник, позиционирующий себя как главный борец с инфоцыганами.

"Ещё будут считать 2021 и 2020 годы. Сумма там будет три, четыре, а то и пять миллиардов рублей", — сказал он "Абзацу".

По мнению Ковалёва, с такими колоссальными долгами живущей на широкую ногу авторке "Марафона желаний" расплатиться просто нечем.

Он полагает, что за ней, а также такими звёздами инфобизнеса, как Валерия Чекалина, Аяз Шабутдинов и Александра Митрошина, последуют и другие представители отрасли.

"По моим прикидкам, в стране инфоцыган около ста тысяч. Список будет длинный", — предрёк предприниматель.

Ранее Mash сообщал, что ещё до ареста Блиновской силовики составили список из более ста самых одиозных инфоцыган, которых подозревают в неуплате налогов.