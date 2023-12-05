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Ковалёв предсказал новые миллиардные взыскания с Блиновской

Силовые структуры » МВД

Даже если Елена Блиновская погасила 1,4 миллиарда рублей задолженности перед налоговыми органами, на этом претензии государства к ней не будут исчерпаны. Такой прогноз сделал глава "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалёв во вторник.

Ковалёв предсказал новые миллиардные взыскания с Блиновской
Фото: bangkokbook.ru

Вышеупомянутая астрономическая сумма — это налоги и пени только за 2022 год, пояснил бизнесмен-общественник, позиционирующий себя как главный борец с инфоцыганами.

"Ещё будут считать 2021 и 2020 годы. Сумма там будет три, четыре, а то и пять миллиардов рублей", — сказал он "Абзацу".

По мнению Ковалёва, с такими колоссальными долгами живущей на широкую ногу авторке "Марафона желаний" расплатиться просто нечем.

Он полагает, что за ней, а также такими звёздами инфобизнеса, как Валерия Чекалина, Аяз Шабутдинов и Александра Митрошина, последуют и другие представители отрасли.

"По моим прикидкам, в стране инфоцыган около ста тысяч. Список будет длинный", — предрёк предприниматель.

Ранее Mash сообщал, что ещё до ареста Блиновской силовики составили список из более ста самых одиозных инфоцыган, которых подозревают в неуплате налогов.

"Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Дина Саева, Гоар Аветисян, Самира Мустафаева и другие", — утверждал канал.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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