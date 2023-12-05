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В Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ: "Водили за нос"

Силовые структуры

США обманывали и Украину, и остальной мир, обещая успех в контрнаступлении ВСУ.

В Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ: "Водили за нос"
Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом в социальной сети написал журналист из Германии Юлиан Репке.

"Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду", — пишет публицист.

По его словам, летняя кампания Украины обернулась катастрофой для кураторов из США. И теперь это один из самых больших стратегических просчетов Вашингтона за последние десятилетия.

Накануне американское издание Washington Post, ссылаясь на беседы с более чем тридцатью высокопоставленными чиновниками из разных стран сообщило, что неудачи ВСУ в ходе "контрнаступа" привели к тому, что Украина и США стали обвинять друг друга в просчётах и ошибках.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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