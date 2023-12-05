США обманывали и Украину, и остальной мир, обещая успех в контрнаступлении ВСУ.
Об этом в социальной сети написал журналист из Германии Юлиан Репке.
"Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду", — пишет публицист.
По его словам, летняя кампания Украины обернулась катастрофой для кураторов из США. И теперь это один из самых больших стратегических просчетов Вашингтона за последние десятилетия.
Накануне американское издание Washington Post, ссылаясь на беседы с более чем тридцатью высокопоставленными чиновниками из разных стран сообщило, что неудачи ВСУ в ходе "контрнаступа" привели к тому, что Украина и США стали обвинять друг друга в просчётах и ошибках.
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