Опубликованы видеокадры одновременного сброса четырёх бомб АБ-500 на позиции ВСУ

Согласно опубликованному видео в Telegram-канале Fighterbomber, истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 вдвое увеличили свой боезапас ФАБ-500 с УМПК. Ранее они могли использовать только пару модернизированных ФАБ-500 за один боевой вылет.

На кадрах самолёт сбрасывает одновременно четыре планирующих авиабомбы по целям Вооружённых сил Украины.

Это означает, что авиаудары по противнику станут ещё более мощными и интенсивными. В будущем после необходимых доработок предполагается, что Су-34 сможет нести на своем борту сразу шесть ФАБ с УМПК.