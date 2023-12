Военные отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ совершили расстрел раненых российских солдат возле Артёмовска. Об этом стало известно из Telegram-канала данного подразделения.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0