Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненных бойцов ВС РФ под Артёмовском

Военные отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ совершили расстрел раненых российских солдат возле Артёмовска. Об этом стало известно из Telegram-канала данного подразделения.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Украинские солдаты заявили, что они "добивают "300-х" россиян".

Важно отметить, что сама 93-я механизированная бригада понесла серьёзные потери во время весенних боёв за Артёмовск. Множество её бойцов массово сдавались в плен российским военным.

Ранее сообщалось, что российский военный "приглушил" из пулемёта Максима снайпера ВС Украины.