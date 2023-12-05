Военные отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ совершили расстрел раненых российских солдат возле Артёмовска. Об этом стало известно из Telegram-канала данного подразделения.
Украинские солдаты заявили, что они "добивают "300-х" россиян".
Важно отметить, что сама 93-я механизированная бригада понесла серьёзные потери во время весенних боёв за Артёмовск. Множество её бойцов массово сдавались в плен российским военным.
Ранее сообщалось, что российский военный "приглушил" из пулемёта Максима снайпера ВС Украины.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.