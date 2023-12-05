Продолжается российская операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Сегодня, 5 декабря, поступила информация, что в Крынках армия России ликвидировала боевика ВСУ Дмитрия Валько.
Валько — это тот самый украинский националист, который в 2014-м году в Крыму кричал "Америка с нами!". По информации, бандеровец попал практически в самый эпицентр удара российской огнеметной системы "Солнцепёк".
Ранее сообщалось, что на специальной военной операции на Украине уничтожен очередной польский наёмник.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.