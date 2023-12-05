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Ликвидирован военный ВСУ, который в 2014 году кричал в Крыму "Америка с нами!"

Силовые структуры

Продолжается российская операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ликвидирован военный ВСУ, который в 2014 году кричал в Крыму "Америка с нами!"
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Сегодня, 5 декабря, поступила информация, что в Крынках армия России ликвидировала боевика ВСУ Дмитрия Валько.

Валько — это тот самый украинский националист, который в 2014-м году в Крыму кричал "Америка с нами!". По информации, бандеровец попал практически в самый эпицентр удара российской огнеметной системы "Солнцепёк".

Ранее сообщалось, что на специальной военной операции на Украине уничтожен очередной польский наёмник.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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