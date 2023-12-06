Российские разведчики украли "генерала Брэдли" из-под носа ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ провели дерзкую операцию под носом армии Украины — разведчики выкрали "генерала Брэдли".

Фото: ru.wikipedia.org

Речь идёт про боевую машину пехоты М2А2 Bradley, названную в честь генерала Омара Брэдли. ВСУ получили немало таких машин для летнего "контрнаступа". Армия России не раз подбивала эти БМП, но вытащить целиком раньше не удавалось. До этого с подбитых броневиков снимали комплектующие — оптику, оружие и т. д.

И вот под Авдеевкой "генерала Брэдли" подбили в "серой зоне", простреливаемой со всех сторон. ВСУ не раз попытались эвакуировать Bradley, но артиллеристы РФ не подпускали их близко к нему. А вот вылазка разведчиков ВС РФ увенчалась успехом. БМП удалось зацепить тросами и утащить, пишет "Царьград".

"Как они ругались в открытом эфире. Протерли утром глаза, а БМП нет. Ведь мы буквально у них из-под носа вытащили технику на свою сторону", — рассказывает участник операции.

Напомним, Авдеевка находится в тисках армии России, и эти тиски сжимаются всё туже.