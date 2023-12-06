В России разработали комплекс обнаружения беспилотников "Антидрон"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ряд российских технологических компаний разрабатывает средства обнаружения дронов для военных целей. Отмечается, что технологии будут применяться в боевых действиях на СВО. Известно, что комплекс был произведён специалистами компании из Нижнего Новгорода "СтриОт-Бор".

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Отметим, что комплекс "Антидрон" способен обнаруживать дроны на расстоянии до 10 км, также он обеспечивает круговой обзор в разное время суток. Кроме того, в состав комплекса входят станции кругового обзора с четырьмя фазированными антенными решетками, он имеют два вида детекторов по обнаружению БПЛА. Как отмечают в нижегородской компании все технологии выявляют беспилотники, которые способны лететь со скоростью до 250 км/час. Среди них могут быть дроны небольшие по объёму, а также низколетящие.

Станция может обнаружить беспилотник в любое время суток.

Ранее мы сообщали о том, что до 70% боевых задач СВО выполняются беспилотниками.