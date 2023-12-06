Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умерла создательница мультфильмов "Жил-был пёс" и "Котёнок по имени Гав"
В Запорожье прокомментировали слова сенатора США о российском городе Киеве: вернётся к корням
Угнанные автомобили в России начнут искать с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
В Бийске собака молча напала на школьницу
Представители Минобороны Украины заверили, что у них есть чёткий план на 2024 год
Арестович* о предательстве Запада: "Мы сделали ставку не на тех"
Российский авторынок сдерживается из-за повышения утильсбора и ставки ЦБ РФ
Мишустин словами Тютчева предрёк, что РФ выстоит под санкциями
Как правильно долго хранить помидоры

Declassified UK: спецназ Польши и Британии воюет за Киев с первых дней

Силовые структуры

Бойцы спецназа Польши и Британии с первых дней СВО принимают участие в боях на стороне ВСУ.

Declassified UK: спецназ Польши и Британии воюет за Киев с первых дней
Фото: www.mk.ru

Об этом пишет польский журналист Збигнев Парафьянович в книге "Польша в войне".

Он приводит рассказ неназванного министра, который утверждает, что в марте 2022 года находился на Украине и столкнулся с британскими коммандос в униформе вместе с украинскими солдатами. Это доказывает тайную переброску спецназовцев Соединённого Королевства в зону боёв без уведомления парламента об участии военных в операции, комментирует ситуацию информпортал Declassified UK.

В то время в Незалежной находились около полусотни британских элитных военных, пишет автор со ссылкой на разведку США. При этом МО Британии заявило, что британский спецназ перебрасывались только для защиты посольства.

Тот же польский министр отметил, что в Броварах находился и спецназ Люблинского военного диверсионного отряда. Они совместно с боевиками США и Великобритании занимались обучением ВСУ с 2014 года. Но потом польские чиновники потребовали их вывода из-за опасения вовлечения в конфликт. Но вместо того, чтобы вернуться, он поехали в Харьков и в города Донбасса, которые контролировались Киевом и сотрудничали с британцами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Дарья Асламова: "Армения предала и продала Карабах" Дарья Асламова Призыв генерала Милли "резать русских" рождён его личным страхом Олег Володин Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
"Приглушил" из пулемёта: российский военный рассказал, как справился со снайпером ВСУ
"Приглушил" из пулемёта: российский военный рассказал, как справился со снайпером ВСУ
Последние материалы
Мишустин словами Тютчева предрёк, что РФ выстоит под санкциями
Как правильно долго хранить помидоры
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область 6 декабря
Coca-Cola — немецкое достояние: как делали бизнес в фашистской Германии
Житель Омска отправил незнакомой девушке "нюдсы" и стал фигурантом уголовного дела
Google создаёт прямые стыки в России, чтобы сохранить доступ ко всем серверам
В Свердловской области от переохлаждения погиб полуторагодовалый мальчик
Госдума единогласно запретила мобильные телефоны в школе
"Царьград": закон об оскорблении чувств женщин — нелепый жест в сторону Запада
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский поставлял ХАМАС западное вооружение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников