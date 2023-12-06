Declassified UK: спецназ Польши и Британии воюет за Киев с первых дней

Бойцы спецназа Польши и Британии с первых дней СВО принимают участие в боях на стороне ВСУ.

Фото: www.mk.ru

Об этом пишет польский журналист Збигнев Парафьянович в книге "Польша в войне".

Он приводит рассказ неназванного министра, который утверждает, что в марте 2022 года находился на Украине и столкнулся с британскими коммандос в униформе вместе с украинскими солдатами. Это доказывает тайную переброску спецназовцев Соединённого Королевства в зону боёв без уведомления парламента об участии военных в операции, комментирует ситуацию информпортал Declassified UK.

В то время в Незалежной находились около полусотни британских элитных военных, пишет автор со ссылкой на разведку США. При этом МО Британии заявило, что британский спецназ перебрасывались только для защиты посольства.

Тот же польский министр отметил, что в Броварах находился и спецназ Люблинского военного диверсионного отряда. Они совместно с боевиками США и Великобритании занимались обучением ВСУ с 2014 года. Но потом польские чиновники потребовали их вывода из-за опасения вовлечения в конфликт. Но вместо того, чтобы вернуться, он поехали в Харьков и в города Донбасса, которые контролировались Киевом и сотрудничали с британцами.