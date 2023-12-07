Убитый Кива записывал видео в лесу

Бывший депутат Рады Илья Кива, найденный убитым 6 декабря, замечал слежку за собой в последнее время, рассказали его знакомые.

Фото: TG Ильи Кивы

Киллер или его сообщники следили за политиком как минимум три недели перед его гибелью, сообщает "Коммерсантъ".

"Однако в полицию по этому поводу он не обращался, полагая, что от судьбы не уйдёшь — если захотят убить, то не спасёт никакая охрана", — утверждает издание.

Однако мерами предосторожности не пренебрегал, рассказала следователям возлюбленная Кивы, с которой он прожил 2,5 последних месяца своей жизни в отеле в Одинцовском районе.

"Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится", — пишет Baza со ссылкой на её показания.

Так, скорее всего, было и в этот злополучный день. Экс-парламентария нашли застреленным в лесу, его тело успело окоченеть.