Военкор Лисицын: армия России устанавливает контроль над трассой на Часов Яр

На южной границе Авдеевки у Северного армия России взяла под контроль важную высоту и продолжает штурмовать врага.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об это сообщает военкор Евгений Лисицын.

По его словам, ВСУ отмечают активность артиллерии со стороны ВС РФ и мощную поддержку ВКС.

"Армия России нацелена на максимальное осложнение снабжения гарнизона ВСУ с одновременным методичным продвижением", — отметил военный корреспондент.

На Артёмовском фронте, освободив н. п. Артёмовское, ВС РФ стараются взять под контроль над автотрассой на Часов Яр.

На Херсонском фронте всё пока без изменений — Киев сохраняет плацдарм в районе Крынок, пытаясь его расширить. Русские бойцы отвечает артиллерией, цитирует военкора "Военное дело".

На Донецком направлении у Марьинки по оценкам, зону контроля ВС РФ и дома, удерживаемые ВСУ, разделяет примерно километр. Есть данные, что основные украинские подразделения отходят оттуда. Дальше у армии Украины есть подготовленные позиции, откуда врага еще предстоит выбивать, подытожил Лисицын.