Минобороны России показало применение облегченной РСЗО «Град-1»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К55 "Град-1" группировки "Юг" поразили объекты ВСУ. Фотографии с применением РСЗО опубликовано Минобороны России в Telegram.

Фото: mil.ru

На фото показано, как РСЗО занимает огневую позицию.

Отмечается, что изначально "Град-1" был предназначен для оснащения морской пехоты. РСЗО на шасси ЗиЛ-131 отличается уменьшенным числом направляющих снарядов калибра 122 миллиметра. Базовая версия Урал-375Д и Урал-4320 обладает 40 направляющими, а облегченная — 36.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков рассказал об усилении морской пехоты в России. По его словам, реактивные системы залпового огня (РСЗО) смогут обеспечить быстроту действий морской пехоты.