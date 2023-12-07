Минобороны России показало применение облегченной РСЗО «Град-1»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К55 "Град-1" группировки "Юг" поразили объекты ВСУ. Фотографии с применением РСЗО опубликовано Минобороны России в Telegram.
На фото показано, как РСЗО занимает огневую позицию.
Отмечается, что изначально "Град-1" был предназначен для оснащения морской пехоты. РСЗО на шасси ЗиЛ-131 отличается уменьшенным числом направляющих снарядов калибра 122 миллиметра. Базовая версия Урал-375Д и Урал-4320 обладает 40 направляющими, а облегченная — 36.
Ранее военный аналитик Алексей Леонков рассказал об усилении морской пехоты в России. По его словам, реактивные системы залпового огня (РСЗО) смогут обеспечить быстроту действий морской пехоты.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.