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В Петербурге граждане из пяти регионов России устроили драку с ножами

Силовые структуры » МВД

В Петербурге недалеко от Московского вокзала несколько россиян из пяти регионов устроили драку с ножами. Информацию приводит "Фонтанка".

В Петербурге граждане из пяти регионов России устроили драку с ножами
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это произошло вечером 6 декабря. Отмечается, что после случившегося двоих мужчин из Ростовской и Липецкой областей забрала скорая помощь. Они получили ножевые ранения. Врачи провели осмотр пострадавших, но госпитализированы они не были.

Нескольких человек, из-за которых произошла драка, задержали. Житель Карачаево-Черкесии, а также четверо человек, приехавших из Калмыкии оказались зачинщиками драки. Их возраст — от 30 до 40 лет. В настоящее время на всех оформлены протоколы, изъято семь ножей. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что дело о пытках в Саратовской тюремной больнице, в котором фигурирует экс-начальник учреждения Павел Гаценко и еще семь подсудимых, передано в суд.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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