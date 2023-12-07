В Петербурге граждане из пяти регионов России устроили драку с ножами

В Петербурге недалеко от Московского вокзала несколько россиян из пяти регионов устроили драку с ножами. Информацию приводит "Фонтанка".

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Это произошло вечером 6 декабря. Отмечается, что после случившегося двоих мужчин из Ростовской и Липецкой областей забрала скорая помощь. Они получили ножевые ранения. Врачи провели осмотр пострадавших, но госпитализированы они не были.

Нескольких человек, из-за которых произошла драка, задержали. Житель Карачаево-Черкесии, а также четверо человек, приехавших из Калмыкии оказались зачинщиками драки. Их возраст — от 30 до 40 лет. В настоящее время на всех оформлены протоколы, изъято семь ножей. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

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