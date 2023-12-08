Эксперт Сивков рассказал об опасности для России от милитаризации Евросоюза

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Началась милитаризация Европы и, в частности, ФРГ, которая рассчитывает на восстановление военной мощи.

Фото: Facebook.com/ Bundeswehr

А насколько это опасно для России, рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, Европе, чтобы стать гигантами вроде РФ или США, нужно пройти большой путь. Но реальных целей по сокрушению России Евросоюз ставить не может. Это будет самоубийство, поскольку с точки зрения ядерного удара — ЕС очень уязвимая цель. Площадь Европы мала, а плотность населения высокая.

"Германия, с точки зрения уязвимости от ядерного оружия, абсолютно не защищена. Всего одна атомная подлодка ВМФ РФ может одним залпом полностью уничтожить Германию как страну, а немцев как народ. И для этого потребуется всего 15-20 минут. Поэтому немецкий расчёт на "танки Гудериана в новом издании", которые пойдут на Москву, — абсолютно безнадежен. Германия будет уничтожена молниеносно, даже если она попытается нанести какой-то ущерб российским войскам в приграничном сражении", — отметил эксперт.

Но Европе и ФРГ нужна милитаризация, чтобы предпринимать второй этап атаки на Россию, потому что Украина развалена. А Запад постарается не довести дело до ядерного столкновения, а нанести РФ такое поражение, которое бы создало условия для падения власти Путина, цитирует обозревателя "Военное дело".

Он подчеркнул, что "украинцы уже всё". Потом пойдут поляки и прибалты как пушечное мясо, а ударной силой будут немцы, поэтому из бундесвера и попытаются сделать военную силу.