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Washington Post: у ВСУ заканчивается живая военная сила, а призывники не хотят воевать

2:24
Силовые структуры » Военные новости

Живая военная сила заканчивается на Украине, а призывники не хотят вступать в ВСУ. Издание The Washington Post пишет, что многие призывники не хотят идти воевать за коррумпированную киевскую власть.

Washington Post: у ВСУ заканчивается живая военная сила, а призывники не хотят воевать
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе", — приводит издание слова украинского командира с позывным "Дельфин".

Он заявил, что многие люди на Украине выступают за то, чтобы только профессионалы шли на фронт.

"Поскольку Украина приближается к третьему году конфликта, эти люди нужны больше, чем когда-либо. Лидеры по-прежнему просят больше оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов и Европы — даже несмотря на то, что признаки ослабления поддержки со стороны этих союзников позволяют предположить, что Украине, возможно, придется сделать больше, чтобы вооружиться. Но Украине нужны боевики даже больше, чем пули, что ведет к поиску новых способов мобилизации населения и более жестких мер против уклонистов от призыва" — пишет издание.

Издание опросило нескольких украинцев, подлежащих призыву, и привело информацию о том, что большинство из них не имеют мотивации воевать за "национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".

Также в американском издании пишут, что многие люди полагаются на поддельные документы, чтобы уехать из страны, используя "белые книги", в которых утверждается инвалидность по состоянию здоровья.

"Люди платят профессиональным торговцам людьми за подготовку фальшивых документов, а другие создают их сами. Другие пытались дать взятку пограничникам — по меньшей мере 825 раз на сумму около 228 000 долларов, сообщил представитель Пограничной службы — или пытались пройти через контрольно-пропускные пункты в качестве безбилетных пассажиров" — говорится в публикации.

На одном из КПП Украины сообщили о том, что ранее ежедневно около 50 человек незаконно пересекали границу через гору или через контрольно-пропускные пункты. Сейчас их количество сократилось до восьми человек в день.

Ранее The Telegraph сообщал о том, что приближающаяся победа России на Украине вызывает опасения в Европе.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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