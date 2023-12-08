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Эксперт Дандыкин: уничтожение ЗРК Киева обеспечит ВКС России господство в небе

Силовые структуры » Военные новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России превосходят Киев в авиационных технологиях. Достижение полного превосходства даст возможность уничтожить украинские зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Соответствующие условия для контроля неба назвал эксперт Василий Дандыкин в беседе с агентством News. ru.

Эксперт Дандыкин: уничтожение ЗРК Киева обеспечит ВКС России господство в небе
Фото: Вадим Савицкий

Отмечается, что основной проблемой для ВС РФ считаются ракетные комплексы ВСУ. Дандыкин подчеркнул, что уничтожение ракетных комплексов является важнейшей задачей.

"Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе", — подчеркнул он.

Также Дандыкин заявил, что ВСУ используют разные ЗРК. К ним относятся американские Patriot и IRIS-T из ФРГ. Использование ВКС России умных бомб даёт возможность поржать наземные цели без вхождения в зону противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове. Эксперты выразили мнение, что украинские спецслужбы воспользовались трагедией.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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