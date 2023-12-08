Командир "Севера-V" рассказал о ликвидации бойцов ВСУ с американскими шевронами в ДНР

Возле села Богдановка в ДНР российские военные ликвидировали несколько украинских бойцов, на форме которых были шевроны с изображением флага США. Такой информацией поделился командир одного из отрядов подразделения "Север-V" Южной группировки войск, имеющий позывной "Чибилия".

Фото: orenburg.media

Командир показал корреспонденту РИА Новости шевроны уничтоженных на поле боя мобилизованных украинских бойцов, назвав их "мобики". После этого он продемонстрировал другие шевроны, которые отличались от первых.

"А это (шеврон с изображением флага США — Прим. ред.), скорее всего, наемники", — добавил военный.

До этого стало известно, что бойцы подразделения "Север-V" Южной группировки войск взяли под контроль украинский опорный пункт рядом с селом Богдановка.