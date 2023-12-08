Возле села Богдановка в ДНР российские военные ликвидировали несколько украинских бойцов, на форме которых были шевроны с изображением флага США. Такой информацией поделился командир одного из отрядов подразделения "Север-V" Южной группировки войск, имеющий позывной "Чибилия".
Командир показал корреспонденту РИА Новости шевроны уничтоженных на поле боя мобилизованных украинских бойцов, назвав их "мобики". После этого он продемонстрировал другие шевроны, которые отличались от первых.
"А это (шеврон с изображением флага США — Прим. ред.), скорее всего, наемники", — добавил военный.
До этого стало известно, что бойцы подразделения "Север-V" Южной группировки войск взяли под контроль украинский опорный пункт рядом с селом Богдановка.
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