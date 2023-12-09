ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

На аэродроме Кульбакино Николаевской области российскими войсками поражена украинская военная инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт об уничтожении склада боеприпасов, принадлежащего 120-й бригаде украинской территориальной обороны, который располагается вблизи города Волчанск Харьковской области.

Помимо него, нанесено поражение военной инфраструктуре на аэродроме Кульбакино Николаевской области, добавили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по складу с боеприпасами и аэродрому был нанесён силами оперативно-тактической и армейской авиации, при поддержке БПЛА, ракетных и артиллерийских расчётов группировок войск ВС РФ.