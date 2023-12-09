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ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Силовые структуры

На аэродроме Кульбакино Николаевской области российскими войсками поражена украинская военная инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ведомстве уточнили, что речь идёт об уничтожении склада боеприпасов, принадлежащего 120-й бригаде украинской территориальной обороны, который располагается вблизи города Волчанск Харьковской области.

Помимо него, нанесено поражение военной инфраструктуре на аэродроме Кульбакино Николаевской области, добавили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по складу с боеприпасами и аэродрому был нанесён силами оперативно-тактической и армейской авиации, при поддержке БПЛА, ракетных и артиллерийских расчётов группировок войск ВС РФ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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