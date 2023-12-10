Глава Сухопутных войск ВСУ: войска РФ пытаются наступать по всему фронту

Глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал о наступлении армии России.

Фото: Минобороны РФ

Сырский объяснил, что ВС РФ не останавливают попыток наступления по всей линии фронта. Он охарактеризовал оперативную ситуацию на востоке Украины, как сложную.

По информации Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошли 60 боевых столкновений.

По данным сводкам ВСУ, армия Украины делает попытки наступать южнее Бахмута, обороняет Авдеевку и препятствует наступлению ВС РФ в районе Марьинки.