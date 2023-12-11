Вооружённые силы Украины совершили обстрел территории Брянской и Белгородской областей, в результате чего был повреждён ряд населённых пунктов. Инцидент произошёл в воскресенье, 10 декабря, около четырёх часов вечера.
Согласно данным Telegram-канала Shot, обстрел осуществлялся с применением танков. Одним из пострадавших населённых пунктов стало село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела было зафиксировано падение девяти снарядов в пределах 600 метров от населённого пункта. Кроме того, нанесено поражение двум сёлам в Брянской области. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
В Минобороны РФ произошедшее пока не подтверждали и не комментировали.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.