ВСУ Украины танками атаковали территории танков Брянской и Белгородской областей

Вооружённые силы Украины совершили обстрел территории Брянской и Белгородской областей, в результате чего был повреждён ряд населённых пунктов. Инцидент произошёл в воскресенье, 10 декабря, около четырёх часов вечера.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Согласно данным Telegram-канала Shot, обстрел осуществлялся с применением танков. Одним из пострадавших населённых пунктов стало село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела было зафиксировано падение девяти снарядов в пределах 600 метров от населённого пункта. Кроме того, нанесено поражение двум сёлам в Брянской области. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Минобороны РФ произошедшее пока не подтверждали и не комментировали.



