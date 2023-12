Вооружённые силы Украины совершили обстрел территории Брянской и Белгородской областей, в результате чего был повреждён ряд населённых пунктов. Инцидент произошёл в воскресенье, 10 декабря, около четырёх часов вечера.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0