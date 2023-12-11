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Путин: не имеющие равных ракетоносцы начинают свою службу

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Силовые структуры

В понедельник, 11 декабря, глава государства Владимир Путин разрешил поднять флаги на новейших атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III".

Путин: не имеющие равных ракетоносцы начинают свою службу
Фото: Вадим Савицкий

"Грозные, не имеющие равных ракетоносцы, начинают свою службу", — заявил верховный главнокомандующий во время своего выступления.

Подводные ракетоносцы, которые по своим характеристикам и вооружению превосходят зарубежные аналоги, уже скоро начнут нести вахту в составе Тихоокеанского флота

Основным вооружением новых субмарин, как и у других проекта "Борей", стали баллистические ракеты Р-30 "Булава".

Борей - ракетный крейсер нового поколения
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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