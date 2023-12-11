В понедельник, 11 декабря, глава государства Владимир Путин разрешил поднять флаги на новейших атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III".
"Грозные, не имеющие равных ракетоносцы, начинают свою службу", — заявил верховный главнокомандующий во время своего выступления.
Подводные ракетоносцы, которые по своим характеристикам и вооружению превосходят зарубежные аналоги, уже скоро начнут нести вахту в составе Тихоокеанского флота
Основным вооружением новых субмарин, как и у других проекта "Борей", стали баллистические ракеты Р-30 "Булава".
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.