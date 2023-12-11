Путин: не имеющие равных ракетоносцы начинают свою службу

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 11 декабря, глава государства Владимир Путин разрешил поднять флаги на новейших атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III".

Фото: Вадим Савицкий

"Грозные, не имеющие равных ракетоносцы, начинают свою службу", — заявил верховный главнокомандующий во время своего выступления.

Подводные ракетоносцы, которые по своим характеристикам и вооружению превосходят зарубежные аналоги, уже скоро начнут нести вахту в составе Тихоокеанского флота

Основным вооружением новых субмарин, как и у других проекта "Борей", стали баллистические ракеты Р-30 "Булава".